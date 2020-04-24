محمد بن زايد يهنئ المواطنين والمقيمين بحلول رمضان عبر رسائل نصية

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة إنسانية جميلة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، المواطنين والمقيمين في الدولة، برسالة نصية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقال سموه: الأخوة والأخوات المواطنين والمقيمين يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة " حفظه الله" وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا .

وفي ظل هذه الظروف فإن سلامة أهلنا ومجتمعنا تقتضي التزامكم بالإجراءات الاحترازية والتحلي بالصبر للحد من انتشار الوباء.. ثقتي بكم كبيرة لنتجاوز معاً هذه المرحلة.. حفظكم الله واهلكم من كل مكروه.

محمد بن زايد