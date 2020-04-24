خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات قدوم شهر رمضان الكريم.

وأكد سموهما، أن بلادنا بخير ومستقبلنا إلى خير وشهر رمضان شهر التراحم والتكافل والتعاون، سائلين المولى أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «نبارك لشعبنا قدوم شهر الخير والرحمة.. ونسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الصحة والرفاه والأمان والاستقرار في هذا الشهر الفضيل... ونبشر شعبنا بأن بلادنا بخير.. ومستقبلنا إلى خير.. وبأن الله حفظ بلادنا بأعمال الخير.. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نهنئكم بحلول شهر الخير والرحمة، شهر رمضان الفضيل، ونسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يعم السلام والخير العالم كله.. رمضان شهر التراحم والتكافل والتعاون تتجلى فيه القيم السامية التي تحتاجها البشرية للتغلب على التحديات المختلفة».

الحكام وأولياء العهود يهنئون

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس، الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبعث سموهم برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة الشهر الفضيل إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وقادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.