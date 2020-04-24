محمد بن زايد يهنئ خليفة ومحمد بن راشد والحكام وشعب الإمارات والمقيمين وفرق العمل الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.ووجه سموه التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة الشهر الفضيل إلى أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة تحدي فيروس «كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في القطاع الصحي كافة والأجهزة الأمنية وفرق العمل الوطنية في مختلف المجالات والميادين، داعياً الله تعالى أن يبارك في جهودهم في حماية مجتمعهم والمحافظة على سلامته.

كما هنأ سموه أبناء القوات المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصين المرابطين في ميادين الحق والواجب والإنسانية، متوجهاً إلى الله تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم في خدمة وطنهم ورفعته.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، التهاني إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه.

وهنأ سموه، قادة ورؤساء وملوك وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يجعل الله تعالى هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تمنياته، أن تكلل جهود العالم في مكافحة تحدي فيروس «كورونا» بالنجاح والتوفيق، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت، وتنتصر البشرية في مواجهة هذا التحدي وتنعم بالخير والحياة.كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - التهاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة.. داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

فيما أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان ويحفظ شعبها من كل مكروه ويسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة موفور الصحة والعافية والسعادة، ويعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ويقيهم كل مكروه.

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