حمدان وهزاع وسيف بن زايد يهنئون قيادة وشعب الإمارات بالشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للإمارات قيادة وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نسأل المولى عز وجل أن يجعله شهر خير ومحبة على الجميع، شهر تتقبل فيه الطاعات والعبادات وتتكاتف فيه كل الجهود من أجل المحافظة على سلامة وطننا ومواطنينا ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة..».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أجمل التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الإمارات قيادة وشعباً، وعلى العالم أجمع باليمن والبركات وجعله شهراً تتكاتف فيه السواعد وتتحد الجهود أكثر فأكثر، لنشر الخير وإعلاء قيم التعاون والتضامن والإخاء».

كما دوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في «تويتر»، مهنئاً: «مبارك عليكم الشهر. ونسأل الله صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً والسلامة للجميع».