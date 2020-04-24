حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا حلول رمضان

المصدر: دبي- البيان

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للقيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والمسلمة حلول شهر رمضان الفضيل، متمنياً للجميع الصحة والسعادة، وشكر سموه الفرق التي تعمل على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة مجتمعنا، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والمسلمة حلول شهر رمضان المبارك.. ونسأل الله من بركات هذا الشهر وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة وشكراً لكل الفرق التي تعمل على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة مجتمعنا».