تدابير لتشغيل حافلات أبوظبي طوال رمضان

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أن حافلات النقل العام في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ستعمل بدءاً من يوم غدٍ وعلى مدى شهر رمضان، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وذلك في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. وأضاف: سيتواصل إعفاء أصحاب المركبات من رسوم «مواقف» حتى إشعار آخر، وستبقى الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام على حالها في الوقت الراهن، منوهاً بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بخدمة «مواقف» وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة، للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الخدمة المجانية «حافلة عند الطلب»، التي أطلقها مؤخراً للكوادر الطبية والعاملين في منشآت الرعاية الصحية، متوفرة حالياً على مدار الساعة حتى يوم السبت الموافق 25 أبريل 2020 أي طوال الفترة التي تخضع فيها حافلات النقل العام إلى عملية التعقيم، وستعود إلى توقيتها المعتاد من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8 صباحاً.

وكان المركز قد أطلق هذه الخدمة عبر التطبيق الذكي «Abu Dhabi Healthcare Link» تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية في التصدي لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وبهدف توفير وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة بين مساكنهم ومقار عملهم وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر.