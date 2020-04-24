«بيت الخير» في رأس الخيمة يطلق حملة لتوزيع المير الرمضاني على 453 أسرة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

أعلنت شمسة حضوب، مدير فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة، عن توزيع المير الرمضاني على 453 أسرة مستهدفة في الإمارة، بقيمة 695600 درهم، من أصل 13.5 مليون درهم، أنفقتها الجمعية على هذا المشروع عبر الأفرع والمراكز كافة، ضمن حملتها الرمضانية «يسارعون في الخيرات».

وأكدت حضوب، التزام «بيت الخير» بالإجراءات الوطنية الاحترازية في ظل جائحة «كورونا»، وإلغائها للكوبونات الورقية التي يستلم بموجبها المستفيدون حصتهم من المير من الأفرع والمراكز، حيث تم الاتفاق مع جمعية الاتحاد التعاونية وجمعية الإمارات التعاونية، على صرف المير الرمضاني للمستحقين بموجب الهوية الوطنية، وفق كشوفات رسمية من «بيت الخير» بأسماء المستفيدين وبقيمة المير المخصص لكل أسرة حسب عدد أفرادها، وتستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان.

وأشارت إلى أن فرع بيت الخير في رأس الخيمة يمضي قُدماً في تنفيذ حزمة من المشاريع الموسمية الرمضانية خلال الشهر الفضيل، والمقسمة بحسب مراحل العمل، ضمن برنامج «فرحة»، الذي سيضم بالإضافة إلى المير الرمضاني مشروع «إفطار صائم» و«زكاة الفطر»، ثم مشروعي «العيدية» و«ملابس» لإسعاد أبناء الأسر في العيد، لتكريس قيم المحبة والتراحم بين مختلف فئات المجتمع.