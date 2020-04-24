بتوجيهات «أم الإمارات»بدء توزيع مساعدات رمضان في السودان

المصدر: الخرطوم - البيان

انطلقت عمليات توزيع (المير الرمضاني)، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، لأهل السودان، في 6 ولايات، هي الجزيرة وكسلا والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية والخرطوم.

وتلقى الدعم المستفيدون، وسط دعوات صادقات ومظاهر فرحة وسرور وتقدير كبير لسموها، من أهل السودان المستفيدين من دعم (المير الرمضاني)، حيث بسطت دولة الإمارات أياديها بيضاء لأشقائها السودانيين من الأسر والشرائح الضعيفة.

وقد احتوى (المير الرمضاني) على مواد غذائية متنوعة وعديدة، شملت مستلزمات شهر رمضان.

وتشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليون، على توزيع المير الرمضاني، بمتابعة وتنسيق من لجنة استلام الدعم الخارجي، التابعة لمجلس السيادة، وأشاد رئيس اللجنة، العميد موسى محمد عمر، بالمبادرة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

والدعم السخي لأهل السودان، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم ليس غريباً على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والتي تصل مساعداتها إلى شتى دول العالم، نصرة للنساء والأطفال والمحتاجين، وأكّد عمر أنّ دولة الإمارات لم تتوقف أبداً عن دعم السودان، لا سيّما في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يعيشها العالم، جراء فيروس «كورونا» وتداعياته.

وبُدء توزيع المساعدات من قرية كريعات الجعليين بولاية الجزيرة، فيما أعرب أهالي القرية عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وقال عدد من مواطني القرية، إنّ توزيع مستلزمات شهر رمضان، لفتة كريمة، مشيدين بدولة الإمارات حكومة وشعباً. وبلغ عدد المستفيدين نحو خمسة آلاف شخص.

إشادة وتقدير

وفي ولاية نهر النيل، بدأ توزيع المير الرمضاني في قرية قندتو شمال الخرطوم، إذ تم التوزيع في هدوء وسلاسة وتنظيم، وسط الدعوات والإشادة والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغ عدد المستفيدين ستة آلاف شخص، وتوزيع 2400 كرتونة مواد غدائية، بواقع 4 كراتين لكل أسرة.

وواصل فريق التوزيع رحلته إلى الولاية الشمالية، فيما تمّ توزيع المير الرمضاني في منطقتي الفتح وبئر حامد في أم درمان، بولاية الخرطوم، على أن تكتمل عمليات التوزيع في الولاية اليوم الجمعة، فضلاً عن تسيير رحلات توزيع أخرى إلى ولاية كسلا، أمس الخميس، ووفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

فقد أُعطيت الأولوية للأرامل وعموم النساء والأطفال وكبار السن والفقراء، واكتمل وصول المساعدات أمس، من خلال جسر جوي لطيران الاتحاد، ضم ثلاث طائرات شحن، حملت 160 طناً من المساعدات الغذائية، فيما يبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 23 ألف شخص في ست ولايات.