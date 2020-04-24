«زايد العليا» تبدأ الدورة الثانية من «جسور الأمل لدعم أصحاب الهمم»

المصدر: (أبوظبي - وام)

بدأت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنفيذ الدورة الثانية من مبادرة «جسور الأمل لدعم أصحاب الهمم» من أسر اللاجئين السوريين بمخيم مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام تقنيات الاتصال والتواصل المرئي عن بعد خلال الفترة من 21 وحتى 24 أبريل الجاري، وتستهدف أولياء أمور أصحاب الهمم من فئة ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد.

وقررت المؤسسة تنفيذ المرحلة الثانية وعدم التوقف، لاستمرار تواصلها مع الأسر والأمهات قاطني المخيم لتخفيف الضغط النفسي عليهم بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسسة وكوادرها المتخصصة إلى أسر اللاجئين من منطلق الدور الإنساني للمؤسسة، وفي إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين «زايد العليا» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشأن مشاركة المؤسسة في دعم أصحاب الهمم خارج الدولة.