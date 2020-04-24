«الوطني للفضاء» يفتتح منتصف 2020 مجمع «الأقمار الاصطناعية» بمدينة العين

المصدر: العين - وام

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن تأسيس المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، جاء بمبادرة من الوكالة بوصفها الجهة المنظمة للقطاع الفضائي الوطني، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية المتمثلة في تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني ليسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وبما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء في تطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، واقترب المركز من الانتهاء من المبنى الجديد والذي يحتوي مجمع تصميم وتصنيع وتركيب واختبار الأقمار الاصطناعية بجامعة الإمارات بمدينة العين والذي سيتم افتتاحه في منتصف عام 2020.

بالإضافة إلى المحطة الأرضية لتوجيه واستقبال البيانات من الأقمار الاصطناعية. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي، الذي عقد أمس عن بعد، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات، والدكتور خالد الهاشمي مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وغالية الأحبابي مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام. وأشار الأحبابي إلى أن هذا التأسيس جاء بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من بين أهم الجهات الأكاديمية على مستوى المنطقة والعالم.

وهو ما يعزز من المساعي الحكومية التي تقودها الوكالة لتعزيز التعليم الفضائي على مستوى الدولة، منوهاً بأن المركز يعتبر من بين أبرز الجهات المُشغلة للقطاع الفضائي الوطني التي توفر لها الوكالة الدعم الإشرافي والتمويلي، إلى جانب رفده بالكفاءات والخبرات العلمية والبحثية العالمية عبر اتفاقيات التعاون الاستراتيجي التي تقوم بها الوكالة مع مجموعة من أهم الوكالات والهيئات الفضائية على مستوى العالم. وأشاد الأحبابي خلال اللقاء بجهود المركز وبالإنجازات التي حققها على صعيد المشاريع التي يعمل عليها منذ التأسيس وحتى هذه المرحلة المهمة للقطاع الفضائي الوطني.