القوات البحرية تحتفل بتخريج دورات تخصصية للضباط وضباط الصف

المصدر: (أبوظبي - وام )

شهد العميد ركن بحري عبدالله المحيربي، نائب قائد القوات البحرية، أمس، الاحتفال بتخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط، وضباط الصف في معهد القوات البحرية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة. وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ألقى بعدها قائد معهد القوات البحرية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور.

وأكد أن الدورات التي تعقد في معهد القوات البحرية، وإن تعددت أشكالها ومضامينها وفترات انعقادها، إلا أن هناك عاملاً مشتركاً بينها، وهو رفع كفاءة القوات البحرية وبالتالي القوات المسلحة من خلال رفع مستوى التحصيل العلمي لدى المتدربين، متمنياً أن ينعكس ذلك على أدائهم بشكل إيجابي في وحداتهم وأماكن عملهم.