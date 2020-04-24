1000 معاملة عن بُعد ينجزها «أبوظبي للتقاعد» أسبوعياً

المصدر: أبوظبي - وام

نجح صندوق أبوظبي للتقاعد في إنجاز 100% من عملياته عن بعد، والتي يطبقها حالياً حرصاً منه على سلامة الموظفين والمتعاملين.

حيث بلغ متوسط المعاملات المنجزة أسبوعياً في الصندوق 1000 معاملة. وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد: «إن الجهات الحكومية في الدولة بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص أظهرت استجابة سريعة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة»، لافتاً إلى أن تطبيق العمل عن بعد كشف عن قدرة البنية التحتية الرقمية لمؤسسات الدولة على التكيف مع التغيرات الطارئة، ما عزز استمرارية الأعمال بالكفاءة والفاعلية نفسها.

جودة

وحول تقييمه لنتائج تطبيق نظام «العمل عن بعد» في الصندوق خلال الفترة الماضية، أوضح الحمادي: «إن الصندوق نجح في إنجاز 100% من عملياته عن بعد، مؤكداً الاستمرار في تقديم كل الخدمات بالكفاءة والجودة نفسها، ووفقاً للمدة الزمنية نفسها المحددة لتقديم الخدمة في أوقات الدوام الاعتيادي، بما فيها عمليات صرف المعاشات التقاعدية شهرياً ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من الخدمات».

ونوه الحمادي بعدم تأثر أي من مشاريع أو مبادرات الصندوق وخططه التطويرية، التي كانت معدة سلفاً في ظل نظام العمل عن بعد، مرجعاً ذلك إلى الجهود الحثيثة التي بذلها الصندوق بمختلف قطاعاته ومسؤوليه وموظفيه، خلال الأعوام الماضية، لمواكبة عمليات التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، على كل المستويات الداخلية والخارجية.وذكر أنه تم وضع آلية لمراقبة أداء الموظفين خلال فترة العمل عن بعد، لضمان الالتزام الكامل بتقديم الخدمات، والقيام بالمهام بالجودة والسرعة نفسها التي تتم في أيام الدوام الاعتيادي.

وذلك عبر وضع آليات واضحة لقياس الإنتاجية، ومقارنتها بالمعدلات السابقة، والتأكد من جودة ودقة المخرجات، وكذلك تحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام، وتسليم المشاريع، لافتاً إلى أن التقارير أوضحت أن متوسط المعاملات المنجزة أسبوعياً في الصندوق يبلغ 1000 معاملة، بالإضافة إلى أن متوسط عدد المتعاملين الذين يتم خدمتهم عبر القنوات المختلفة 400 متعامل أسبوعياً.