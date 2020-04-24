28 % استغناء «كهرباء دبي» عن الورق

المصدر: دبي- البيان

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، المركز الأول على مستوى حكومة دبي في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

حيث بلغت نسبة استغناء الهيئة عن الأوراق 28%، ضمن فئة الجهات الكبيرة، وهي الجهات التي تستخدم أكثر من 10 ملايين ورقة سنوياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس، ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي أطلقها سموه وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021، وتسهم الهيئة بشكل فعال في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل، عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة، التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانتها حاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وأود أن أشيد بجهود «دبي الذكية» وتعاونها مع مختلف الجهات الحكومية في دبي لتنفيذ أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

معاملات

وأضاف: «نحن فخورون بالإنجاز، الذي حققته هيئة كهرباء ومياه دبي للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة الاستغناء عن المعاملات الورقية في الهيئة 28%، ونعمل على الوصول بهذه النسبة إلى 100%، وقد كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أكملت تحولها الرقمي في عام 2014، وذلك قبل مرور عام على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «دبي ذكية»، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، واليوم، يستخدم 95% من متعاملي الهيئة الخدمات الذكية، ونتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 100%، حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة عبر العديد من القنوات الذكية.

كما نجحنا في تغيير ثقافة المتعاملين والموظفين للاستغناء عن الأوراق واعتماد الخدمات الذكية، التي توفر وقتهم وجهدهم، إضافة إلى المساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد توجت جهود الهيئة في تحقيق سعادة المتعاملين بحصولها على المركز الأول في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 التي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 90.1%، كما حققت الهيئة نسبة 95.7% في مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية».