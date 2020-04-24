الإمارات.. ريادة في استمرارية الخدمات وتعزيز منظومة العمل عن بعد

المصدر: (أبوظبي- وام)

نجحت الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في العبور نحو مستقبل مزدهر، بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة، جعلت الإمارات اليوم في مقدمة الصفوف من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات بكل القطاعات وتعزيز منظومة العمل عن بعد، والتعامل باحترافية مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وتجلت فاعلية الخطط والاستراتيجيات الاستباقية واستثمار الإمارات في الخدمات الذكية قبل أكثر من 10 سنوات، ليجني مجتمع الإمارات حالياً ثمرات العمل، من خلال طيف واسع من الخدمات الحكومية الإلكترونية، التي أسهمت في استمرارية الأعمال وتمكين جميع أفراد المجتمع من أداء مهامهم استكمال معاملاتهم، وتسيير أمور حياتهم اليومية من خلال أجهزتهم الذكية.

وتتيح حكومة دولة الإمارات من خلال البوابة الرسمية للدولة الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد، بما يضمن سلامتهم ويدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والحد من آثاره على القطاعات كافة.

وتقدم حكومة دولة الإمارات خدماتها الحيوية بكفاءة عالية عبر القنوات الذكية من خلال زيارة البوابة الرسمية u.ae، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من أكثر من 180 خدمة حيوية عن بعد من دون حضور المتعاملين، إضافة إلى توفير خدمات حيوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم. وتوفر حكومة دولة الإمارات نحو 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة.