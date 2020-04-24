29 ألف فحص جديد للكشف عن «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

والمخالطين لهم، وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 29000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 518 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 8756 حالة.

وأعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1637.

تعاون

وبمناسبة أسبوع التطعيمات العالمي - الذي ينطلق من اليوم 24 أبريل وحتى الـ30 منه، تحت شعار التطعيم للجميع وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية التزام أفراد المجتمع بمواعيد التطعيمات وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية حسب مواعيدها لتحقيق الصحة العامة والسلامة بالمجتمع.

وعدم تأجيلها أو إهمالها نظراً لأهميتها في الوقاية من الأمراض، مشيرةً إلى أن تقديم اللقاحات مستمر في كافة المراكز الصحية التابعة للوزارة، وتتم جميعها وفق أعلى معدلات السلامة في التعامل مع المراجعين، من خلال اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتعتبر الوزارة صحة وسلامة أفراد المجتمع من أولوياتها، وتؤكد أن التطعيمات أساسية لحفظ الصحة ووقاية الأفراد والمجتمع من الأمراض المعدية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ورئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، حرص الوزارة على مواصلة تقديم اللقاحات بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، وتحصين المجتمع ضد الأمراض المعدية.

وتشجيع الأهالي على مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية حفاظاً على صحتهم وصحة أطفالهم وتجنبهم الأمراض، من خلال ضمان سلامة ومأمونية اللقاحات للأطفال والبالغين، ما يساهم في تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات، ورفع معدلات التغطية باللقاحات لتصبح 99 بالمائة وما فوق، بناء على استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ الجانب الوقائي وتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

من جهتها، أكدت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن برنامج التحصين الوطني يعتبر واحداً من أهم الخدمات الصحية الأساسية للوقاية من الأمراض المعدية ومن أولويات واستراتيجيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق الصحة للجميع والتغطية الشاملة باللقاحات في الدولة.

منوهة بضرورة تواصل الآباء والأمهات مع المركز الصحي لتحديد موعد تطعيم أبنائهم مع اتباع الإرشادات الوقائية عن زيارة المركز، كالمحافظة على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدام المعقمات والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي مع الآخرين بمسافة متر إلى مترين، وتجنب لمس العين والأنف والفم إلا بعد غسل اليدين.