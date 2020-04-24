علي الشعفار وأولاده يتبرعون بـ 125 ألف وجبة

المصدر: دبي - البيان

تواصل تبرعات الأفراد ورجال الأعمال التدفق دعماً لحملة 10 ملايين وجبة التي تعد الحملة المجتمعية الأكبر وطنياً، إذ تبرع علي بن عبدالله الشعفار وأولاده بمبلغ مليون درهم.

ويوفر مبلغ المليون درهم 125 ألف وجبة غذائية أو ما يكافئها من الطرود التموينية التي تتكفل حملة 10 ملايين وجبة بتوصيلها إلى الأفراد والأسر المتعففة في أماكن تواجدها في مختلف أنحاء الدولة، وذلك لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا المستجد، ومساعدة الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

تفاعل

ومنذ إطلاقها قبل أيام، يتواصل تدفق التبرعات من أفراد المجتمع ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وهيئات العمل الإنساني والاجتماعي وفاعلي الخير دعماً للحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19».

مكانة

وأكد علي بن عبدالله الشعفار: «أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل، عبر مبادراتها الخيرية والتضامنية الخلاقة، ترسيخ مكانة دولتنا عاصمةً عالميةً للإنسانية، ومن هنا تأتي أهمية حملة 10 ملايين وجبة التي تستهدف دعم المتضررين من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد والتي طالت كل دول العالم، إذ ينم توقيت إطلاق الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وكذلك الفئات المستهدفة التي سيتم تقديم الدعم والمساندة لها عن حس إنساني عالٍ».

وثمن علي بن عبدالله الشعفار الدور الإنساني والخيري لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة تحث كل أفراد المجتمع على العطاء والتعاضد والتكاتف بما يصب في مصلحة الجميع، لأن المجتمعات المتكافلة المتعاضدة أقدر على التغلب على ما تواجهه من تحديات وصعاب، كتلك الناتجة عن «كورونا» المستجد.

عطاء

وقال: «إن دولة الإمارات منحت كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة الكثير من الخير والعطاء والعيش الرغيد، وهذا هو وقت رد الجميل من كل القادرين على العطاء مهما كانت مساهماتهم بسيطة، فالتلاحم المجتمعي هو الحصن المنيع الذي سيصد عنا أية تداعيات عالمية محتملة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وتستهدف الحملة توفير الدعم الغذائي ضمن منظومة متكاملة تساند الأسر المتعففة والشرائح الاجتماعية الأقل دخلاً والفئات الأكثر تضرراً من الظروف الراهنة، بالتزامن مع شهر العطاء والبر والتراحم».

وسائل المساهمة

وتتعدد الوسائل والمنصات التي يمكن من خلالها للأفراد والمؤسسات المساهمة في دعم الحملة نقدياً أو عينياً، سواء عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية «8004006».