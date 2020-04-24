250 ألف وجبة من «فاعل خير» بمليوني درهم

المصدر: دبي - البيان

تبرّع فاعل خير بـ 250 ألف وجبة، أي ما يعادل مليوني درهم، لحملة «10 ملايين وجبة»، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19»، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة من الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء «كورونا» المستجد.

شبكة لوجستية

وتتكفل الحملة والمؤسسات المتعاونة، على تنفيذها بتوصيل مساهمات كافة المتبرعين إلى مستحقيها من المستفيدين من الحملة، في مختلف أرجاء الدولة، وفق شبكة دعم لوجستي متكاملة، وقاعدة بيانات تفصيلية، بمختلف الحالات المحتاجة للدعم.

دورة العطاء

وقال فاعل الخير: «دورة العطاء دورة متجددة. والإمارات وأرضها أعطتنا الكثير، وحملة 10 ملايين وجبة، هي فرصة لنعطي وندعم ونساند المعسرين أثناء هذه الظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد على العالم، بقطاعاته الاقتصادية والإنتاجية ومجتمعاته الإنسانية».

وأضاف: «إطعام الطعام هو من صلب القيم والأخلاق التي نشأنا عليها في مجتمع الإمارات. وهذا جوهر هذه الحملة الطيبة. ومساهمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، سبّاقة في كل مكان. وهو قدوة نتعلم منها الوقوف مع الضعيف والمحتاج في الشدائد والمحن. ودور سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي لا يغيب كلما بدت فرصة لفعل الخير، وجبر خواطر المحرومين، يسجل في أرقى صفحات العمل الإنساني».

وتواصل الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، تلقي المساهمات من أفراد المجتمع ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، عبر القنوات المتعددة التي وفرتها.