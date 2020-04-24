شرطة أبوظبي تطبق نظام «SAT» التدريبي بتقنية الاتصال المرئي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الدورة التأهيلية الأولى في نظام التدريب المنهجي «SAT»، بواسطة تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وتهدف الدورة إلى التعرف على نظام التدريب المنهجي، وكيفية تطبيقه في شرطة أبوظبي، وفهم المصطلحات المستخدمة ضمن نظام التدريب المنهجي لتمكين المتدربين على تصميم وتنفيذ وتقييم الدورات والبرامج التدريبية والتعليمية بطريقة علمية معترف بها عالمياً، وتنعكس إيجابياً على تأهيل ورفع كفاءة العاملين.

وأوضحت الأكاديمية: «إن التدريب المنهجي «SAT» يعد نهجاً متكاملاً يركز على المعرفة والمهارات التقنية وجميع متطلبات الكفاءة وتعزيز ثقافة الجودة في العملية التدريبية والتعليمية». وحضر الدورة العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعقيد عبدالله الزعابي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية، والمقدم طلال الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، والرائد أحمد محمد المرزوقي، نائب مدير إدارة المعاهد الأمنية والشرطية.