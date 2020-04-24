مخزون الأدوية في «صحة دبي» يكفي 12 شهراً

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية لدى الهيئة يكفي لمدة تتراوح ما بين 9 إلى 12 شهراً، بعد أن تم رفع المخزون، لافتاً إلى أن جميع الأدوية متوفرة وتصل إلى المرضى دون أي انقطاع.

وزارت «البيان» مستودعات هيئة الصحة في دبي، ووقفت ميدانياً على توفر الأدوية ومخزون الهيئة الاستراتيجي حيث أوضح الدكتور علي السيد أن أدوية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مثل هيدروكسي كلوركين، وكاليترا وافيجان واكتميرا والانترفيرون متوفرة لدى الهيئة، منوهاً بأن هناك تعاوناً وتفاهماً ممتازين بين جميع الشركات الموردة للأدوية وهيئة الصحة، وهناك عقود مع تلك الشركات لتوفير الأدوية للهيئة.

كميات

وأشار الدكتور علي السيد إلى أنه بعد انتشار «كوفيد 19»، قامت إدارة الصيدلة بطلب كميات كافية من الأدوية تكفي لمدة 9 أشهر وبعضها لمدة عام تحسباً وتجنباً لحدوث نقص في المخزون الاستراتيجي نظراً لعملية الإغلاق التي ستشهدها معظم دول العالم ووقف رحلات الطيران، إضافة إلى أن هناك دولاً بدأت تفرض قيوداً على عملية تصدير الأدوية، وقد تيقظنا للأمر مبكراً، والمخزون الاستراتيجي لدى الهيئة يزيد على المدة الزمنية الموصى بها عالمياً وهي 6 أشهر.

وقال إن شركات الأدوية العاملة في الدولة لم تقم برفع الأسعار بل على العكس قامت بعض الشركات بتخفيض أسعارها للهيئة بموجب الشراكة الاستراتيجية مع الشركات الموردة للأدوية.

جاهزية

وأكد الدكتور علي السيد جهوزية الهيئة لتوفير كافة أنواع الأدوية سواء منها المتعلقة بالأمراض المزمنة أو الأمراض الحادة أو فيروس «كوفيد 19»، قائلاً:

لدينا خطة واستراتيجية كاملة ومتكاملة في ذلك، لاعتبار أن الدواء كالغذاء ولا يمكن للمرضى الاستغناء عنه، وقد قامت إدارة الصيدلة في الهيئة بتوفير 30 سيارة لتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى لتجنيبهم عملية التنقل والاختلاط مع الآخرين خصوصاً أن فيروس «كوفيد 19» سريع جداً للانتقال ليس فقط عن طريق المخالطة مع المصابين، وإنما ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح أو حتى العملات الورقية والنقدية وأجهزة الكمبيوتر والماوس وحتى التليفونات المتحركة، لذلك نوصي المرضى بأن يلتزموا بيوتهم ولا يعرضوا أنفسهم للخطر، ونحن سنقوم بتوصيل أدويتهم لمنازلهم.