توصية بمضاعفة العمل على حماية الأطفال والشباب من الإساءة

المصدر: (الشارقة - البيان)

طالب أعضاء كل من مجلسي شورى أطفال الشارقة، وشورى شباب الشارقة، بضرورة توفير عدد كافٍ من الاختصاصيين في مجالات حماية الأطفال والشباب من الإساءة، والعمل على نشر التوعية والتثقيف حول هذا النوع من التخصصات الوظيفية وتأهيل كوادر متخصصة في المجال، كما أوصى الأعضاء بمضاعفة الخطط والبرامج الحكومية الرامية إلى حماية وتأمين حقوق الأطفال والدفاع عنها.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية المشتركة، التي جمعت كلا المجلسين لأول مرة، وضمت أعضاء يمثلون أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.