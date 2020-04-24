"خليفة الإنسانية" تطلق مبادرة المير الرمضاني

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشروع الوجبات الرمضانية الجاهزة خلال شهر رمضان المبارك، والذي من خلاله ستوفر 4.5 ملايين وجبة طيلة الشهر الكريم للعمال في المناطق الصناعية في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة: «إن هذه المبادرة الكريمة تأتي بعد مبادرة «المير الرمضاني» والتي وصل عدد المستفيدين منها 46000 ألف أسرة على مستوى الدولة»، مؤكداً أن هذا ينبع من تقدير الإمارات ومؤسساتها وشعبها لهذه الفئة المهمة .

والتي تستحق الدعم الدائم من الجميع لما لها من دور كبير في تقدم ونهضة الإمارات، خصوصاً في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية التي اقتضت إجراءات وقائية أدت إلى إلغاء خيم الإفطار ومراكز توزيع الوجبات الرمضانية وذلك للحد من وباء فيروس كورونا المستجد. وأشار المصدر إلى أن المؤسسة مسؤولة عن توفير وجبات إفطار للعمال في المناطق المستهدفة وفق معايير وشروط صحية محددة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية.