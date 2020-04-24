إطلاق حملة «التزامنا طاقة وطن» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أمس، عن إطلاق حملة تحت شعار «التزامنا طاقة وطن» لإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في إسناد المجتمع ودعم استمرارية عمل القطاعات الرئيسية، والمساهمة في استقرار المجتمع والاقتصاد في أبوظبي والإمارات.

وتبرز الحملة أهمية قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي والحفاظ على معدلات الإمدادات للمساهمة في استقرار القطاعات الحيوية العاملة في الإمارة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للدائرة. وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن حملة التزامنا طاقة وطن تواكب جهود إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في الحفاظ على استقرار المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية الضرورية من خلال تأمين إمدادات الطاقة لمختلف المنشآت والمنازل.

بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع تجاه مستهدفات القطاع التي تسعى لتحسين جودة حياتهم خلال فترة الالتزام بالمنزل والمرحلة المقبلة انطلاقاً من الدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة والمياه في حياة الناس.

وقال: «تمثل حملة التزامنا طاقة وطن مساهمة وواجباً وطنياً تقوم به دائرة الطاقة وكافة شركائها الاستراتيجيين لإشراك المجتمع ورفع وعيه تجاه أهمية قطاع المياه والطاقة في حياتنا، وهو ما سوف نقوم به من خلال الحملة الرائدة التي تستهدف كل أفراد المجتمع. كما سنسعى من خلال الحملة إلى التأكيد على كفاءة منظومة الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي، واستمرار العمل وفق أعلى المعايير العالمية».