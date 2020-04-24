مخالفة حصيلة 60 حملة رقابية نفذتها بلدية أبوظبي

أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذ 60 حملة رقابية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 412 مخالفة و165 إنذاراً، وحصر 3645 مشوهاً للمظهر العام، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية مصاحبة استفاد منها 2871 شخصاً.

كما نفذت البلدية 113 حملة تفتيشية للتأكد من ثبات الأسعار على محال بيع الخضراوات والفاكهة شملت 1034 محلاً تجارياً، وأسفرت عن تحرير 4 مخالفات، فيما نفذت البلدية حملة في المناطق الصناعية للتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، شملت تركيب 300 ملصق، و266 مسكناً للعمال.

ودعت البلدية الجمهور إلى ضرورة اتباع التعليمات الاحترازية وأهابت بجميع أفراد المجتمع عدم رمي القفازات والكمامات المستعملة في الشوارع والمرافق العامة والالتزام بوضعها في سلال النفايات والحاويات المعزولة، وذلك للحفاظ على سلامة المجتمع، كون هذه الممارسة مصدراً للإضرار بصحة الآخرين وتهديداً لسلامتهم.

توعية

وفي سياق متصل وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، نفذت البلدية حملة لتركيب ملصقات توعية بضرورة التباعد الجسدي والمسافة الآمنة بين الأشخاص في الأماكن العامة ومواقف الباصات وداخل وخارج منافذ بيع المواد الغذائية في المدينة وضواحيها.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد كشفت عن قيامها بتنفيذ أكثر من 100 ألف ساعة عمل قضاها المهندسون والفنيون والمراقبون والعمال في أعمال التعقيم خلال الأسبوعين الأولين من برنامج التعقيم الوطني، غطت 163 موقعاً بمساحة تزيد على 3 آلاف كيلومتر مربع.

وأشارت البلدية إلى أن 668 مهندساً وفنياً ومراقباً وعاملاً نفذوا 100 ألف و200 ساعة في أعمال التعقيم خلال الأسبوعين الأوليين من برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق في 26 مارس الماضي من العام الجاري، وغطت عملية التعقيم 163 موقعاً وحوضاً وحديقة وأماكن عامة بمساحة 3 آلاف و423 كيلومتراً مربعاً، وذلك باستخدام 111 سيارة وآلية ومعدات مجهزة لأعمال التعقيم. وعكفت البلدية على تعقيم الأرضيات والساحات والممرات والمصاعد والسلالم والمصليات والألعاب والحمامات، وذلك باستخدام المعقمات الآمنة والمتخصصة والفعالة في قتل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم.

تعقيم

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد عقمت كافة المباني التابعة لها وجميع المنشآت التجارية والتجميلية والصالونات وصالات ألعاب الأطفال في المراكز التجارية وذلك لحماية سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة. وأعلنت البلدية عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وتوتير عن تمكنها في وقت قياسي من الانتهاء من تعقيم كافة المرافق والمباني التابعة لها وفق خطة محكمة وجهود تكللت بالنجاح في التنفيذ السريع والدقيق، وبتعاون كافة المنشآت ذات العلاقة.

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