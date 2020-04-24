الإمارات تستضيف جلسة افتراضية لـ«الأرصاد الجوية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

استضافت الإمارات أمس في مقر المركز الوطني للأرصاد الجلسة الافتراضية الأولى لمجموعة إدارة الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية (الإقليم الثاني)، الرامية إلى تبادل الأفكار والرؤى بين الأعضاء وتحديد الأولويات الاستراتيجية لخطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وناقشت الجلسة التي مثل الدولة خلالها الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية حالة الترشيحات الإقليمية لعضوية اللجان الفنية الجديدة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وسبل الاستفادة من أفضل الكفاءات والخبرات المتوفرة في المنطقة لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2020-2023 في منطقة آسيا.