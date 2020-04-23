تعرف على القطاعات المصرح لها بالعمل وفق قواعد التخفيف الجزئي لتقييد الحركة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من يوم غد الجمعة 24 أبريل الجاري، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وحدد القرار 29 قطاعا سمح لها بالعمل وفق قواعد التخفيف الجزئي لتقييد الحركة في الإمارة وهي :

• مراكز التسوق

• المحلات التجارية

• الأسواق المفتوحة

• الصيدليات

• الخدمات المالية

• المطاعم والمقاهي (باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة)

• خدمات الأغذية

• خدمات التوصيل

• خدمات الرعاية الاجتماعية

• خدمات الصيانة والإصلاح

• خدمات غسيل وتنظيف الملابس

• الصالونات والحلاقين (بمواعيد فقط)

• الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات)

• منافذ بيع الغذاء

• سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

• مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية

• القطاعات الصناعية

• الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

• الاتصالات

• الإعلام

• الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران

• الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

• الخدمات الأمنية العامة والخاصة

• خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

• وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات والمترو

• الأعمال الإنشائية

• الفنادق

• المقار الإدارية للشركات والمؤسسات