خليفة الطبية تجهز مستشفى مؤقتاً خلال 48 ساعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت مدينة الشيخ خليفة الطبية بتوجيهات من دائرة الصحة ـ أبوظبي بتشييد مستشفى مؤقت لعلاج مرضى «كوفيد-19» في العاصمة أبوظبي في فترة لم تتجاوز 48 ساعة، بطاقة استيعابية 127 غرفة، ويعمل فيه 85 ممرضا و20 من الأطباء والصيادلة والفنيين.

وقال محمد المهري نائب المدير التنفيذي لإدارة المالية في المدينة: "إن هذا المشروع ما كان أن يرى النور دون جهود كوادرنا الذين واصلوا ليلهم بنهارهم للانتهاء منه في الموعد المحدد".

وأضاف: بدأنا بتشكيل فرق عمل وتم تحديد مهام كل فريق، وخلال ساعة واحدة تم وضع خطة محددة ودقيقة لآلية تفعيل المبنى خلال 48 ساعة وتوزيع الأدوار على خلايا العمل المكونة من فرق طبية وتمريضية وهندسية وإدارية وخدمات مساندة وعمليات تشغيلية، بحيث ينفذ كل فريق المهام المناطة به ضمن جدول زمني محدد وصارم.

وتم البدء بالتأكد من البنية التحتية ووسائل السلامة والأمان ثم نقل المعدات والمستلزمات الطبية وتشغيلها وربطها بالأنظمة الإلكترونية.

وأضاف بنهاية الدقائق الأخيرة من الثمانية والأربعين ساعة كان المبنى على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفه من مرضى «كوفيد ـ19» بطاقة استيعابية أولية تبلغ 127 غرفة، منها 12 غرفة مخصصة للعائلات.

وقالت الدكتورة مها العامري مدير إدارة العمليات التشغيلية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: فكرنا بكافة السيناريوهات المحتملة، ووضعنا خططاً استباقية تضمن الأمن والسلامة للجميع. وكان ضمان سلامة كوادرنا أحد أولوياتنا وبعد التشاور للوصول إلى الخطة الفضلى، قررنا وضع ملصقات على الأرض باللون الأحمر دلالة على المناطق التي قد تسبب العدوى لقربها من غرف المريض، ومناطق خضراء آمنة، ومناطق برتقالية يمشي فيها المرضى الجاهزين للخروج من العنبر.

وأضافت: فعند دخول الموظفين إلى غرف المرضى يبقى طوال فترة عمله ضمن نطاق الخطوط الحمراء وبعد انتهاء دوامه يتبع مسار الخطوط الحمراء لينزل عبر مصعد مخصص يأخذه للطابق تحت الأرضي حيث يستحم ويبدل ملابسه ثم يخرج عبر مسار أخضر ليخرج من المبنى بكل أمان.

وأوضحت الدكتورة مها العامري، أن كل الغرف المجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا هي غرف فردية بحمام خاص ومساحة مناسبة وإطلالة مشمسة إضافة إلى هواتف مزودة بخدمات الاتصال المرئي لتوفير تواصل مباشر ومرئي مع الطاقم الطبي.

وقالت: وفي حال استقبلنا عدداً من المصابين من عائلة واحدة فقد خصصنا غرفاً واسعة تتسع لهم جميعاً مما يرفع من معنوياتهم ويزيد من طمأنينتهم خاصة إن كان بينهم أطفال صغار، كما لم نغفل عن الجانب النفسي والاجتماعي حيث يعمل الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون على التواصل المباشر مع كل مريض والوقوف على احتياجاته وحلها أو رفعها إلى الجهات المعنية للتدخل.

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، "تحت هذا الزخم من النشاط والمثابرة من الجميع تم بحمد الله تنفيذ المهمة حسب الخطة المطروحة وخلال 48 ساعة، لرفع الطاقة الاستيعابية لإمارة أبوظبي في ظل تسارع هذه الأزمة الراهنة، وأُثني على الجهود الجبارة التي قدمها كل من شارك في إنجاز هذا المشروع إضافة إلى العون الذي قدمته لنا الجهات الحكومية في الدولة لتسهيل مهامنا".