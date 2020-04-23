ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 -28 تصل إلى 38 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 الثاني عند الساعة 02:05

الجزر الأول عند الساعة 02:08 الجزر الثاني عند الساعة 46:19

بحر عمان: خفيف - متوسط

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:04 المد الثاني عند الساعة 22:12

الجزر الأول عند الساعة 16:37 الجزر الثاني عند الساعة 49:04

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 26 65 30

دبي 36 26 75 30

الشارقة 36 25 75 35

عجمان 36 26 75 30

أم القيوين 36 25 70 25

رأس الخيمة 35 24 80 35

الفجيرة 39 29 50 25

العين 38 26 50 25

ليوا 41 23 70 25

الرويس 38 25 70 25

السلع 38 26 65 25

دلما 32 23 80 50

طنب الكبرى 30 24 80 35

طنب الصغرى 30 24 80 35

أبو موسى 30 24 80 35

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