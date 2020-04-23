التربية تعزز الثقافة الإلكترونية الآمنة لطلبة التعليم عن بعد بالتعاون مع " أقدر"

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عقدت اليوم وزارة التربية والتعليم جلسة شركاء بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين - أقدر عبر البث المباشر في إنستغرام لإدارة التدريب والتنمية المهنية في الوزارة تحت عنوان الأمن الإلكتروني في التعلم عن بُعد قدمها الدكتور عبيد صالح المختن خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية ومستشار تدريبي في التميز الإداري والقيادة الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتناولت الجلسة عدة محاور مهمة، منها: كيفية بناء الثقافة الإلكترونية الآمنة عند الطلبة في نظام التعليم عن بعد ورفع مستوى الوعي الأخلاقي خلال الممارسات التعليمية في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز أسلوب حياة إلكتروني آمن في دولة الإمارات بين مجتمعات الطلبة.

كما بينت الجلسة أساليب تنمية قدرات ووعي الطلاب بجوانب أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني مع التركيز على تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية مع ولي أمر الطالب لتوعية ابنه ومتابعة أنشطته على مواقع الإنترنت.

في وقت سابق، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين أقدر، المنصة الإلكترونية المواطنة الرقمية CYBER C3؛ لنشر الثقافة الإلكترونية والتوعية بالاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والإنترنت، وأساسيات أمن المعلومات، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وبرنامج المواطنة الرقمية CYBER C3 يعد الأول من نوعِه في العالم، الذي تم تطويره وتصميمه خصيصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتمكين المشاركين من المعرفةِ الرقميَّة، وتنمية الشعور بالمسؤولية المدَنِيَّة لديهم تجاه مجتمعهِم على الإنترنت.