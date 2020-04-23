فرنسي يشكر «تنمية المجتمع» بدبي لإنقاذها والده المسن

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

نشر سامي نورة مقيم فرنسي تغريدة على حسابه في «تويتر» أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دبي وخصوصاً هيئة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة دبي، لإنقاذهم والده المسن والبالغ من العمر 94 عاماً بعد أن نفذت أسطوانة الأكسجين التي تساعده على التنفس، ولم يستطع الابن سام الذي يقطن في منطقة جبل علي الوصول إلى والده المسن الذي يقطن في مدينة دبي العالمية بسبب التزامه بتقييد الحركة في إمارة دبي وتطبيقاً لحملة «خلك بالبيت» للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجاء في نص التغريدة التي أعاد نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه الشخصي «أنا عاجز حقاً عن الكلام! والدي يبلغ من العمر 94 عاماً ويعيش في مدينة دبي العالمية ويحتفظ بأسطوانة غاز مضغوط لحالات الطوارئ، وقد نفذ منه الأكسجين ولم أتمكن من إعادة التعبئة بسبب حالة الحجر المنزلي المفروضة، فبادرت بالاتصال بهيئة تنمية المجتمع في دبي فحولوني إلى شخص يدعى جمال، شخص يتمتع بروح جميلة محب ومتواضع هبّ لتقديم المساعدة فأتى طوال الطريق إلى منزل والدي وأخذ الأسطوانة وقام بتعبئتها وإعادتها. أشعر بالامتنان الحقيقي حياله وأقول مقتبساً كلامه: لستم أغراب ها هنا بيننا، فأنتم في بلدكم ووالدك بمثابة أبي، علماً أنه اتصل بي في طريق العودة إلى منزل والدي وسألني ما إذا كنا بحاجةٍ إلى أي أغراض أخرى يمكن أن يجلبها لنا في طريقه. لقد علّمتني دبي ما معنى أن تكون إنساناً، لقد أدركنا المعدن الأصيل لهذه الأمة، وإنه في أوقات الشدائد تظهر أخلاق الإنسان الحقيقية. لجمال ولهيئة تنمية المجتمع في دبي القبعات ترفع احتراماً».

التزام سام بالتعليمات والبقاء في المنزل وخوفه في ذات الوقت على والده دفعه للتواصل مع حملة «نتواصل ونحمي» لكبار المواطنين والمقيمين التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، والتي تتيح المجال لكبار المواطنين والمُقيمين التسجيل فيها لإعطائهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهول ويسر وقت الحاجة سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية أو غيرها لتواجد هذه الفئة في المنازل تطبيقاً أيضاً لحملة «خلك في البيت».

وأوضح جمال عبد الرحمن عبد الله القائم برعاية كبار المواطنين لـ «البيان» أن فريق حملة «نتواصل ونحمي» في شرطة دبي تلقى اتصالاً من سام دانورة في الحادية عشرة صباح يوم السبت الماضي وعلى الفور تم تحويل طلبه لفريق هيئة تنمية المجتمع في دبي في إدارة كبار المواطنين، حيث كان جمال في مهمة توزيع سلال غذائية على بعض العائلات، وقام بالتواصل مع المعنيين للوقوف على الشركة المنشودة لتعبئة الأسطوانة بالاكسجين.

وأوضح جمال أنه أثناء تواصله مع الشركة المعنية كانت على وشك الإغلاق فأخبرهم بأن هناك حالة طارئة وأن عليهم الانتظار لحين قدومه، وتوجه لمقر سكن الاب المسن واحضر الأسطوانة وقام بتعبئتها وإعادتها إليه واطمأن عليه وقال له لا تقلق فأنتم بين أهلكم.

ومن ناحيتها أوضحت مريم الحمادي مديرة إدارة كبار المواطنين أن جمال يعتبر من الموظفين الملتزمين مشيرة إلى أنه دأب على التطوع ساعات إضافية من أجل خدمة هذه الفئة.

وأوضحت أن الهدف من حملة "نتواصل ونحمي" هو القرب من هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية خاصة وإجراءات احترازية، حيث تتيح الخدمة توفير قاعدة بيانات محدثة بأماكن كبار المواطنين والمقيمين بما يساهم في القدرة على الاستجابة لطلباتهم العاجلة وتقديم الدعم المعنوي والاعتناء بهم في أسرع وقت ممكن، مع توفير الاحتياجات المهمة حال الحاجة.

كما تتولى هيئة تنمية المجتمع توفير المواد الغذائية الضرورية مجاناً لكبار المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود خلال هذه الأزمة دون الحاجة للخروج من منازلهم، وتوفير أدوات التعقيم لمنازلهم وتوعية القائمين على رعايتهم بالتعليمات المتعلقة بالوقاية والتعقيم. كما توفر دعماً مادياً إضافياً لاحتياجاتهم وبما يتناسب مع الظروف الراهنة.