بريد الإمارات يستأنف خدماته الدولية إلى 12 وجهة عالمية

المصدر: وام

أعلن بريد الإمارات اليوم الخميس عن استئناف خدماته البريدية الدولية السريعة إلى 12 وجهة أوروبية، وهي النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا بالإضافة إلى الخدمات الحالية إلى المملكة العربية السعودية والسودان.

جدير بالذكر أن بريد الإمارات قد علّق مؤقتاً خدماته العادية والسريعة وفقاً للقيود المفروضة على قطاع النقل والطيران للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ويعتبر بريد الإمارات أحد أهم الشركات اللوجستية في الدولة في قطاع التوصيل السريع، كما يلعب دورا بارزا في تقديم خدمة بريميوم الدولية لأكثر من 200 وجهة حول العالم بما في ذلك مجموعة كاملة من الخدمات البريدية إلى المملكة العربية السعودية ودول رئيسية أخرى.