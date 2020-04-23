حمدان بن محمد : في الإمارات كلنا عائلة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الإمارات كلنا عائلة واحدة.

ونشر سموه قصة شاب يدعى سام دانورا تعرض والده المسن " 94 عاماً" لحالة طارئة حيث نفدت أسطوانة الغاز المضغوط الخاصة بوالده فاتصل بهيئة تنمية المجتمع فهبت لنجدته في الحال.

وفي التفاصيل قال سام : شكرا أنا عاجز حقاً عن الكلام! والدي يبلغ من العمر 94 عاماً ويعيش في مدينة دبي العالمية ويحتفظ بأسطوانة غاز مضغوط لحالات الطوارئ، وقد نفد منه الأكسجين ولم أتمكن من إعادة التعبئة بسبب حالة الحجر المنزلي المفروضة، فبادرت بالاتصال بهيئة تنمية المجتمع في دبي فحولوني إلى شخص يدعى جمال، شخص يتمتع بروح جميلة محب ومتواضع هبّ لتقديم المساعدة فأتى طوال الطريق إلى منزل والدي وأخذ الأسطوانة وقام بتعبئتها وإعادتها.

وأضاف أشعر بالامتنان الحقيقي حياله وأقول مقتبساً كلامه: لستم أغراباً ها هنا بيننا، فأنتم في بلدكم ووالدك بمثابة أبي.

وتابع: علماً أنه اتصل بي في طريق العودة إلى منزل والدي وسألني ما إذا كنا بحاجةٍ إلى أي أغراض أخرى يمكن أن يجلبها لنا في طريقه.

وأكد : لقد علّمتني دبي ما معنى أن تكون إنساناً، لقد أدركنا المعدن الأصيل لهذه الأمة، وإنه في أوقات الشدائد تظهر أخلاق الإنسان الحقيقية. لجمال ولهيئة تنمية المجتمع في دبي القبعات ترفع احتراماً.