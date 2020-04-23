بلدية رأس الخيمة توقف العرض الخارجي للأطعمة خلال شهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أقرَّت دائرة بلدية رأس الخيمة ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، لمواجهة الطلب المتنامي خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تغيير ساعات الدوام في مرافقها الحيوية وإداراتها المختلفة، لتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، وضمان جاهزية انتظام العمل في الإمارة.

وأكد منذر محمد بن شكر، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، جاهزية مقاصب الذبح بالإمارة لاستقبال طلبات الجمهور، استعداداً لشهر رمضان المبارك، بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الصحية، وتماشياً مع الدوام المرن الذي تم تطبيقه في المقاصب لتلبية احتياجات الجمهور بكل يسر وسهولة، ومع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية الشاملة التي تلتزم بتطبيقها الدائرة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف: "ضماناً للصحة العامة، قررت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية إيقاف العرض الخارجي للأطعمة أمام محلات بيع الحلوى والسمبوسة خلال شهر رمضان المبارك، كإجراء احترازي لمواجهة عواقب انتشار فيروس كورونا، وضماناً لسلامة المجتمع، إذ سيقوم مفتشو إدارة الصحة بحملات مكثفة لتتبع مدى التزام المطاعم بالتعليمات".

وقد تقرر أن تكون ساعات العمل خلال الشهر الكريم على النحو الآتي: قسم الرقابة الغذائية سيتم تقسيم العمل فيه إلى ثلاث فترات خلال اليوم الواحد، الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً حتى 1:30 ظهراً، والثانية من 1:30 ظهراً حتى 6:30 مساءً، والثالثة من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثالثة صباحاً.

ويوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً.

والمقاصب الثلاثة سيكون العمل فيها كالتالي: المقصب المركزي (الفلية) من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، مقصب الغيل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، وتُحدَّد ساعات العمل في مقصب شوكة وفقاً لطبيعة العمل.

ويتواصل العمل في سوق أسماك رأس الخيمة من السادسة صباحاً حتى 12:00 ظهراً، ويبدأ العمل في سوق أسماك المعيريض من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً، وسوق أسماك الدقداقة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 12:00ظهراً.

ويبدأ العمل في سوق المواشي في الفلية من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، وفي منفذ رأس الدارة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.