المعهد الدولي للتسامح يقدِّم وجبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

استجابةً لحملة "10 ملايين وجبة" التي وجَّه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، أعلن المعهد الدولي للتسامح في دبي، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن مبادرته "متحدون في الأمل"، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي.

ووفَّر المعهد، من خلال مبادرته، وجبات يومية يعدُّها مطعم "أوبريشن فلافل" طيلة الأسبوع للعاملين في مجال الرعاية الصحية، بهدف مساندتهم والوقوف إلى جانبهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويتوقع المعهد أن ينضم إلى المطعم مجموعة من المطاعم والمؤسسات والشركات الخاصة، على اختلاف أعمالها، بما يعكس روح التعاون التي تجمع المجتمع المدني وقطاعات الأعمال، وتوحِّده في مواجهة الأزمات والتحديات.

كانت الحملة أطلقت قبل أيام فيديو تعريفياً لنشر الروح الإيجابية، لجمع مكونات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة، إضافة إلى خلق التفاف عالمي يجمع شعوب العالم قاطبةً لمواجهة الجائحة.