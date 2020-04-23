تعديل ساعات العمل بمركز خدمات المرور والتراخيص في الشارقة خلال رمضان

المصدر: الشارقة – البيان

اعتمد مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تعديل ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك لتكون على النحو التالي، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر.

كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مكتب التواصل والمتابعة بمركز خدمات المرور والترخيص الشارقة للرد على استفساراتهم الهاتفية على الرقم 065177555، بالإضافة لتوفير خدمة الاستفسار عن طريق تطبيق الواتساب على نفس الرقم ، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءٍ، إلى جانب إمكانية إنجاز معاملاتهم عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI-UAE.

وتهدف شرطة الشارقة من تعديل ساعات العمل إلى إسعاد المتعاملين، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز رضاهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.