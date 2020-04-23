ياس مول يطلق خدمة "نتسوق لأجلكم"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن "ياس مول" عن إطلاق خدمته الجديدة "نتسوق لأجلكم" والتي تتيح لسكان أبوظبي طريقة تسوّق عن بعد بكل سهولة عبر منصة "أكياسي" (Akyasi)، بالإضافة إلى خدمة توصيل مجانية إلى المنازل، وتوفر هذه الخدمة تجربة تسوّق افتراضية لجميع السلع الأساسية في متاجر "كارفور" والصيدليات، والتي سيتم تطويرها لاحقاً لتشمل جميع عروض البيع بالتجزئة من "ياس مول" عندما يعيد فتح أبوابه لإستقبال المتسوقين.

وللاستفادة من خدمة "نتسوّق لأجلكم"، يتعيّن على المتسوّقين مشاركة صور السلع التي يريدون شراءها عبر تطبيق "واتساب"، وستتولى منصة "أكياسي" عملية شراء وتوصيل السلع للعملاء، كما سيتم تعقيم جميع السلع التي يتم شراءها من خلال هذه الخدمة، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة لموظفي التوصيل الذين يرتدون الكمامات والقفازات والملابس الواقية.

ولضمان تجربة سهلة ومريحة بكل للعملاء قام "ياس مول" أيضاً بتوسيع خيارات توصيل الطعام لديه من خلال شراكة جديدة مع “زوماتو".