حاويات خاصة للتخلص من مستلزمات الحماية الشخصية من كورونا في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزمت بلدية دبي جميع الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات في إمارة دبي، بضرورة توفير حاويات خاصة لتجميع مخلفات الكمامات والقفازات اليدوية وغيرها من الوسائل التي يستخدمها الجمهور في الحماية الشخصية من فيروس كورونا، وذلك لخصوصية هذه النفايات بإعتبارها خطرة على الصحة العامة ويجب التعامل معها وفق الإجراءات والتدابير المتعمدة في هذا المجال.

وأكدت البلدية لــ "البيان " أنه تم إصدار تعميم خاص بهذا الشأن تضمن: أنه يتوجب على عملاء هذه الشركات مثل مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والفنادق والشقق الفندقية وما إلى ذلك، أن تقوم بتوفير حاويات خاصة لمخلفات الكمامات والقفازات الطبية في مواقعها وجميع أفرعها في إمارة دبي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الجهود الحكومية للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.



حاويات منفصلة

وأشارت بلدية دبي من خلال التعميم إلى أهمية أن تقوم هذه الشركات بإلزام جميع عملائها بتوفير حاوية منفصلة، وبكمية وبسعة تخزين كافية، وتحتوي على ملصقات توضح المواد التالية (قفازات اليد، الكمامات، معدات الوقاية الشخصية) التي سيتم وضعها في هذه الحاويات ، على أن يتم توفير المركبات المعتمدة لنقلها ومن ثم معالجتها وفقاً للوائح بلدية دبي المعمول بها في هذا الصدد.

خدمات إلكترونية

وعلى جانب أخر ، وفي ذات السياق توفر بلدية دبي العديد من الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال من اجل تسهيل إجراءات العمل وتوفير طرق بديلة لإنجاز المعاملات الخاصة بإدارة النفايات ، فقد بلغ عدد طلبات التصاريح الالكترونية للتخلص من النفايات التجارية منذ بداية العام حتى الآن بلغ 755 تصريح ، حيث أن الخدمات الصريحة لإدارة النفايات عبر الموقع الإلكتروني للبلدية تتضمن: طلب تصريح مركبة لنقل النفايات "نافذ"، وطلب تصريح مزاولة نشاط مرتبط بإدارة النفايات "جمع/ نقل/ تجارة"، وطلب اعتماد التعاقد مع شركة جمع ونقل النفايات، وطلب تصريح مركبة لنقل النفايات الخطرة، وطلب شهادة عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإنشائية، كذلك طلب توفير وتغيير موقع حاوية نفايات، طلب نقل المخلفات الحجمية، وطلب تصريح للتخلص من النفايات الخطرة النفايات التجارية، والمواد غير المرغوب فيها.

