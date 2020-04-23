"خليفة الإنسانية" توفر 4.5 مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان

المصدر: وام

تطلق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع الوجبات الرمضانية الجاهزة خلال شهر رمضان المبارك والذي من خلاله ستوفر 4.5 مليون وجبة طيلة الشهر الكريم للعمال في المناطق الصناعية في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المبادرة الكريمة تأتي بعد مبادرة "المير الرمضاني" التي وصل عدد المستفيدين منها 46000 ألف أسرة على مستوى الدولة ..مؤكدا أن هذا ينبع من تقدير الامارات ومؤسساتها وشعبها لهذه الفئة المهمة والتي تستحق الدعم الدائم من الجميع لما لها من دور كبير في تقدم ونهضة الامارات خصوصاً في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية التي اقتضت إجراءات وقائية أدت الى الغاء خيم الإفطار ومراكز توزيع الوجبات الرمضانية وذلك للحد من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر الى ان المؤسسة مسؤولة عن توفير وجبات إفطار للعمال في المناطق المستهدفة وفق معايير وشروط صحية محددة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية.