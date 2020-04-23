بلدية الحمرية تفتش 415 محلا تجارياً وتطلق حملات تفتيش في رمضان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بأن قسم الصحة العامة في بلدية منطقة الحمرية ومنذ يناير من العام قام ب 415 زيارة تفتيشية على المحال التجارية ووجه خلالها بإنذار 8 محلات منها، كما خالف 7 وصادر خلال تلك الفترة 153 كجم من لحوم واسماك وحبوب جافة ومعجنات ، مبينا أن بلدية الحمرية استنفرت كافة جهودها بهدف الحفاظ على الصحة العامة في منطقة الحمرية ونفذت خلال تلك الفترة حملتين للتوعية حملت عنوان "سلسلة الاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنافذ البيع خلال شهر رمضان الكريم ، كما أنه تم الغاء إقامة الخيم الرمضانية ومنع بيع المأكولات الغذائية من أمام المطاعم أو وضعها في واجهاتها .



وقال انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الحملة التوعوية التي تسبق شهر رمضان الكريم والتي ستتواصل خلاله، حيث تم التركيز في هذه المرحلة على الاجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة لتوصيل الطلبات للمنازل وأهمية الالتزام بإرتداء الألبسة الواقية وآلية التخلص منها بالطرق السليمة، بالإضافة لأهمية نظافة وتعقيم صندوق التوصيل قبل وبعد كل طلبية والتأكد من عزله التام، بجانب آلية تسليم الأطعمة والمواد للزبائن والمسافات الآمنة عند التسليم.



استهداف

وأوضح الشامسي بأن حملات البلدية استهدفت منافذ بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت والبقالة والمطاعم والمطابخ الشعبية والكافتيريا في منطقة الحمرية، وراعت الحملة محورين أساسيين هما آلية توصيل الطلبات للمنازل والقيود الاحترازية لممارسة النشاط خلال شهر رمضان الكريم ، كما أنها تركزت في تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ، حيث واصل قسم الصحة العامة حملاته النوعية والرقابية من خلال شعبة رقابة الاغذية، بهدف تكثيف الحملات للتأكد من استيفاء كافة المنشآت الغذائية لمتطلبات الصحة والسلامة العامة والالتزام بالقواعد الوقائية للحد من احتمالية انتشار فيروس كورونا المستجد.



خطة

ولفت إلى أن الحملة تأتي تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على استمرارية الحملة ومراحلها خلال الشهر، منوهاً إلى أن حملات الصحة العامة بالبلدية سيتم تكثيفها خلال شهر رمضان نظراً لتزايد الطلبات على منافذ بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت والمطاعم والمطابخ الشعبية والكافتيريا، حيث أعدت البلدية خطة متكاملة للتعامل معها في ظل الظروف الراهنة وتعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وبهدف الإلتزام الأمثل بالقواعد والاشتراطات الصحية الخاصة بجودة الخدمة والتوصيل وعرض الأطعمة بالطرق الآمنة والسليمة، مشيراً إلى أن الحملة ركزت على أهمية توعية العمال بتجنب الاتصال المباشر عند توصيل الطعام مع الزبائن وتقديم جملة من الاشتراطات الخاصة بالتوصيل الآمن للمنازل.