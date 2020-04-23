الموارد البشرية في عجمان تصدر تعميماً بشأن الأحكام التنظيمية للعمل عن بعد

المصدر: عجمان - دبي

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً حول الأحكام التنظيمية للعمل عن بعد بالجهات الحكومية في إمارة عجمان لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية .

و يأتي إصدار التعميم بناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020م بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان. و قرار هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بشأن وقف برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية ، و التعاميم الصادرة عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد

و نص التعميم على إلزام كافة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأعمال والخدمات و تنفيذها على النحو الأمثل، وتضمنت توجيه المعنيين إثبات عملية الحضور والانصراف للموظفين من خلال نظام الإجراءات الذاتية للموارد البشرية (موارد) وفقا للآلية التي تضمنها التعميم من مراحل وإجراءات ، كما نص على إمكانية التعديل على أوقات الدوام المرن للأمهات الموظفات ممن لديهن أطفال من الصف التاسع فما دون بما يتوائم مع متطلبات التعليم عن بعد التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة وبما لا يخل بسير العمل في الجهة الحكومية وفقاً لما تراه السلطة المختصة مناسباً.

و حدد التعميم عملية تنظيم عودة جميع الموظفين الملتحقين بالخدمة الوطنية إلى جهات عملهم على أن تقوم الجهات الحكومية بالتواصل مع موظفيها الملتحقين بالخدمة الوطنية والاحتياطية واستدعائهم للالتحاق بجهة عملهم في أسرع وقت ممكن، على أن يستمر الموظفين بالعمل طيلة فترة إيقاف برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية ولحين صدور أي قرار ما يفيد خلاف ذلك.

و أشار التعميم إلى منح الموظفين غير المواطنين إجازة مبكرة للراغبين منهم في العودة إلى بلدانهم بعد موافقة السلطة المختصة في الجهة الحكومية و بما لا يخل بأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان، على أن يتم تزويد دائرة الموارد البشرية بكشوف تشمل أسماء الموظفين و جنسياتهم وذلك لغايات رفعها للهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية.

كما أوضح التعميم آلية التعامل مع فترات الحجر الصحي والانقطاع عن العمل بسببها ، حيث أشار إلى أن الموظف العائد من خارج الدولة وكان التحاقه بعمله قبل صدور التعميم رقم (3) لسنة 2020م بشأن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين واعتبار فترة الحجر الصحي إجازة مرضية خاصة مدفوعة الأجر حسب التقرير الطبي الذي يبين خلوه من أي أمراض معدية بعد الانتهاء من الحجر .

أما بالنسبة للموظف العائد من خارج الدولة وكان التحاقه بالعمل بعد صدور التعميم ، فتعتبر فترة الحجر الصحي إجازة سنوية وفي حال عدم وجود رصيد تعتبر إجازة بدون راتب ؛ أما إن كان الحجر منزلي وبالامكان تأدية العمل عن بعد يعبتر الموظف على رأس عمله وفي حالة عدم تأدية أي أعمال عن بعد تعتبر إجازة سنوية ، و إذا كان الموظف خارج الدولة وقت صدور التعميم، ولم يتسنى له العودة بسبب إجراءات اغلاق المطارات فيعتبر في إجازة سنوية وفي حال عدم وجود رصيد تعتبر إجازة بدون راتب وذلك وفق أحكام قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وحسب ما تراه السلطة المختصة مناسباً.

ووجهت دائرة الموارد البشرية وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ هذا التعميم والاشراف على تطبيقه بالإضافة الى رفع تقارير دورية بشأن أداء الجهات المعنية للتأكد من انسجام وموائمة ومطابقة الخطط مع القرارات الحكومية بالإمارة ورفع التوصيات اللازمة مع استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقاً عن الدائرة بشأن العمل عن بعد .