بلدية أم القيوين تصدر تعميماً بإيقاف العرض الخارجي لمحال بيع الحلوى

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت بلدية أم القيوين حملات تفتيشية وزيارات ميدانية للمنشآت الغذائية في مختلف مناطق الإمارة ويأتي ذلك ضمن خططها وبرامجها لإستقبال شهر رمضان المبارك وتهدف إلى متابعة الوضع الصحي في تلك المؤسسات وضمان تطبيقها لاشتراطات سلامة الغذاء.

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وبهذا الشأن قال سالم خلفان بن حسين مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين: "إن إدارة الصحة العامة والبيئة نفذت مجموعة من الزيارات للمؤسسات الغذائية والجمعيات في الإمارة مؤخراً لإجراء عمليات التعقيم للمحافظة على صحة وسلامة زوارها من مختلف شرائح المجتمع والعاملين فيها، كما تم خلال الزيارات التأكد من تطبيق المؤسسات لاشتراطات التباعد الجسدي وتوفير العلامات التي تحدد مسافات التباعد على الأرضيات وإجراءات التنظيف والتطهير الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وذكر مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة :"أنه تم البدء بعمليات تعقيم أرصفة ومواقف والأفنية الخارجية للجمعيات والمحلات والمؤسسات الغذائية في إمارة أم القيوين تزامناً مع الحملة الوطنية للتعقيم وحسب جدول تعقيم مناطق الإمارة، بواسطة آليات ومعدات الدفاع المدني بأم القيوين وآليات ومعدات بلدية أم القيوين بالإضافة الى فريق إنقاذ الإمارات التطوعي، وبمشاركة إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وأشار بن حسين إلى أن إدارة الصحة العامة والبيئة قامت بالتعميم على جميع محال بيع الحلوى والسمبوسة بإيقاف العرض الخارجي للأطعمة أمام المحلات خلال شهر رمضان كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وسيقوم مفتشو الإدارة بحملات تفتيشية مفاجئة خلال الشهر الفضيل لتتبع مدى إلتزام المحلات والمطاعم بالتعليمات وتحرير مخالفات للمخالفين منها.

وأضاف أن مفتشي الرقابة الغذائية سيقومون خلال شهر رمضان بجانب الحملات التفتيشية إلى حملات توعية لتثقيف وتوعية العاملين في المحال التجارية، مثل السوبر ماركت والبقالات ومحال بيع الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية بمعايير ومتطلبات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا بما يحافظ على صحة أفراد المجتمع ورواد المحال وكذلك التأكد من التزامها بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية منها تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وارتداء الكمامات والقفازات وعدم التكدس داخل المحال وبضرورة مراعاة ترك مسافة بين المتعاملين وبعضهم البعض وكذلك التأكد من مدى التزامهم بالتعاميم والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص في الدولة، والمتعلقة بالاحتراز من فيروس كورونا.

وناشد مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين الجمهور التأكد من تواريخ صلاحية المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة وطرق التخزين الصحيحة قبل شرائها،والاتصال فوراً بإدارة الصحة العامة والبيئة على رقم الهاتف:‪0506866011‬ الذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود أي مخالفة على المواد الغذائية.