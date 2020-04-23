سفير السودان يشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلاده

المصدر: وام

أشاد محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة بالمساعدات الطبية والإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لبلاده، معتبرا هذه المبادرة دليلا على ريادة الإمارات في العمل الإنساني وسعيها المستمر لتقديم العون للمحتاجين في جميع دول العالم.

وقال إن شعب وحكومة جمهورية السودان يقدرون كثيرا هذا الدعم، موجها الشكر للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي دأبت على تقديم الدعم والعون للمحتاجين من الشعب السوداني.. وأضاف "اننا نستقبل بكل العرفان والامتنان المساعدات الإماراتية الطبية لمكافحة جائحة "كورونا" التي ستسهم بشكل كبير في مكافحة انتشار الفيروس في السودان.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أرسلت طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان الشقيقة دعما لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ ..ويستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

كما كانت قد وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أمس بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر في جمهورية السودان الشقيقة بولايات الخرطوم، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، وولاية الجزيرة خاصة الأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف فيروس كورونا المستجد.