«التغير المناخي»: 257 ألف رأس ماشية استقبلتها المنافذ استعداداً لرمضان

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن استقبال المنافذ البرية للدولة، ما يقارب 128 ألف طن من محاصيل الخضروات والفواكه ضمن الإرساليات المستوردة.

كما استقبلت منافذ الدولة بشكل عام ما يقارب 257 ألف رأس من الأغنام والأبقار والجمال خلال الفترة الماضية ضمن استعدادات استقبال شهر رمضان الفضيل، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي بما يلبي احتياجات السوق المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والمجتمع الدولي بشكل عام.

تعزيز

وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة: «إن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز استمرارية ومرونة كافة الخدمات المقدمة لمتعامليها عبر توفير على كافة قنواتها الإلكترونية وذكية.

وبالأخص الخدمات المرتبة بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء، سواء من المنتجات والمحاصيل المحلية أو المستوردة»، مشيراً إلى حزمة الخدمات التي وفرتها الوزارة شملت 68 خدمة، 60 منها تم تطويرها وتحديثها، و8 خدمات تم إطلاقها مؤخراً.

وأوضح أن جهود الوزارة في تعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء واستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل شملت اتخاذ جملة من الإجراءات ضمن خدماتها في المنافذ الحدودية لضمان تسريع إجراءات الحجر وتسهيل انسيابية دخول السلع الغذائية إلى الدولة، بدءاً من تعزيز الكوادر من أطباء الحجر البيطري والمهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات وإعداد جداول مناوبات العمل في منافذ دخول الإرساليات في تلك المنافذ.

وأشار إلى أن إجراءات الوزارة شملت التأكد من جاهزية المختبرات البيطرية في المنافذ الحدودية المختلفة، إضافة إلى المختبر المركزي في الشارقة وجاهزية كافة المستلزمات التشغيلية وتوفير منظومات الفحوص المخبرية البيطرية الحديثة بما يحقق إنجاز الخدمات بأقل زمن ممكن.

والقدرة على استيعاب أي زيادة متوقعة لعدد الإرساليات وعدم تأخير الإفراج عن الإرساليات السليمة والمطابقة للشروط الصحية المطلوبة، لافتاً إلى توفير الوزارة منظومات الفحص السريع المعتمدة لبعض الأمراض إلى جانب الفحوص المخبرية المعتمدة عالمياً لتشخيص وتأكيد سلامة الحيوانات.

وبلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية المعدة للذبح التي استقبلتها منافذ الدولة بشكل عام منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس 251 ألف رأس من الأغنام، و4972 رأس أبقار، و590 رأس من الجمال، ضمن 240 إرسالية.