«خيرية الشارقة»: 10 ملايين درهم لـ12500 سلة غذائية

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن رفع مخصصات السلة الغذائية إلى 10 ملايين درهم لتوفير 12500 سلة بدلاً من 4000 سلة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الهادفة لتوفير غطاء وتأمين الغذاء للعالقين والمتأثرين من الأزمة الراهنة.

وكذلك الموجودين في الحجر الصحي، ودعت الجمعية إلى تضافر جميع المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة، لتوفير المخصصات المطلوبة وتوزيعها على مستحقيها في أسرع وقت ممكن دعماً لمبادرات «الأقربون أولى».

وأكد عبدالله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية أن الدراسات التي تم إجراؤها مجدداً أظهرت عدم كفاية الأعداد الموزعة من مشروع السلة الغذائية والمقدرة بـ 4000 سلة، وبناء عليه فقد قمنا برفع مخصصات مشروع السلة إلى 10 ملايين درهم، بما يعني توفير 12500 سلة لتغطي احتياجات أكثر من 60 ألف مستفيد، من شرائح متنوعة من الفئات التي تأثرت أوضاعها بفعل الأزمة الراهنة وساءت أحوالها.

وأشار أمين عام الجمعية إلى أن الجمعية تعمل على ديمومة واستمرارية حملاتها الموسمية، والتي تتضمن مشاريع حيوية تأتي في صلب وعمق العمل الخيري، إذ تحث المحسنين على مبادئ التكافل والتعاضد الاجتماعي لينفق المقتدر من سعته على الفقراء والمحتاجين.