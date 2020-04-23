إجراءات رقابية احترازية بمسالخ العين في رمضان

المصدر: (العين – داوود محمد)

أكدت بلدية العين، انه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الصحة والسلامة خلال شهر رمضان، حيث تم إغلاق صالات انتظار المتعاملين في المسالخ، وتقليل ساعات العمل تماشياً مع برنامج التعقيم الوطني، فضلاً عن استمرارية تقديم كافة الخدمات في وقت قياسي، من خلال بقاء المتعامل في سيارته دون الحاجة للنزول.

حيث يتم استلام الماشية والتعامل معها بفرق عمل بيطرية وفنية ذات تدريب وكفاءة عالية لتمر بكافة مراحل عمليات الذبح والتجهيز وصولاً إلى تسليم الذبيحة المجهزة إلى العميل في سيارته خلال فترة زمنية قياسية.

وقال حسن الكعبي، رئيس قسم المسالخ العامة: تلتزم مسالخ بلدية مدينة العين وبشكل دوري على تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم بالمسالخ ورشها بالمواد المطهرة من خلال فرق مدربة ومعدة لتلك العمليات على مدار الساعة لكافة مرافق المسالخ و معداتها، إضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية للتأكد من فاعلية عمليات التنظيف والتعقيم ومطابقة كافة الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية للمسالخ، كما ويتم إجراء فحص احترازي يومي للعاملين في المسالخ من الأطباء البيطريين والعاملين والقصابين وفريق الخدمات، مع ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والالتزام بوسائل الحماية الشخصية.