جمعية الرحمة برأس الخيمة توزع 1220 وجبة يومياً خلال رمضان

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أطلقت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، لتوزيع 1220 وجبة يومياً خلال شهر رمضان، على عمال المستشفيات والأوقاف والأشغال والشركات الخاصة.

وأوضح عبدالله الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، عن بدء توزيع الزكاة قبل حلول شهر رمضان المبارك على الأسر المتعففة المسجلة بالجمعية، وزكاة الفطر خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، والتي سيتم تحديد قيمتها بناء على حجم التبرعات الواردة للجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية أنهت استعداداتها لتوزيع 1220 وجبة يومياً خلال شهر رمضان، عن طريق مندوب من كل جهة لاستلام الوجبات، لتسليمها إلى عمال دائرة الخدمات العامة والمستشفيات والأوقاف والشركات الخاصة، بالتعاون مع إدارة الصحية العامة في بلدية رأس الخيمة، بعد الموافقة على ثلاثة مطابخ شعبية لتجهيز الوجبات يومياً وفق الاشتراطات الصحية المقررة.

وأضاف: تم الاتفاق مع منافذ البيع لتوصيل سلال المواد الغذائية للأسر المتعففة المسجلة في الجمعية، ضمن قائمة الأسماء المسجلة، بهدف إسعاد تلك الأسر وتوفير الوقت والجهد عليهم، وضمان عدم التزاحم على أسواق الهايبرماركت، لافتاً إلى أن الجمعية اعتمدت نظام التبرع الإلكتروني لمبادرة إفطار الصائم عبر رسائل بالتعاون مع «اتصالات»، عبر أكواد محدده للتبرع، والتي تبدأ بقيمة 10 دراهم وحتى 100 درهم.