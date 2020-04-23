«خيرية سعود المعلا» ترصد مليون درهم للوجبات الرمضانية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

رصدت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مليون درهم لوجبات الإفطار الرمضانية، سواء للأسر أو العمال الذين يعملون في الدوائر الحكومية المختلفة بالإمارة، حيث بلغ عدد الوجبات 2000 وجبة موزعة على 1500 وجبة داخل مدينة أم القيوين و700 وجبة بمنطقة فلج المعلا.

وأكملت الجمعية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتنفيذ باقة من المشاريع الخيرية التي تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، وخصوصية الشهر الكريم، حيث شملت المشاريع الرمضانية التي ستنفذها المؤسسة لهذا العام، المشروع الرمضاني، وذلك بحسب راشد الحمر مدير الجمعية، والذي أكد أنه وبتوجيهات من الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

مخاطبة

وقال الحمر: إنه تمت مخاطبة الدوائر والمؤسسات داخل إمارة أم القيوين، ليتم تحديد أعداد المستفيدين من العمال وأماكن تواجدهم والمتابعة والتنسيق معهم، حتى يتسنى للمؤسسة توصيل الوجبات في الأماكن والأوقات المحددة، مبيناً أنه تم التعاقد مع 7 من المطابخ الشعبية لإعداد وجبات الإفطار، والتي سوف يشرف عليها مفتشو بلدية أم القيوين من العاملين بقسم الصحة للتأكد من سلامة المواد الغذائية وكيفية إعدادها، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على رسم البهجة في نفوس الأسر المتعففة، من خلال تقديم المساعدات لهم.