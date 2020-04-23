بلدية مدينة أبوظبي تنفذ مشاريع لتسوية أراض وصيانة طرق المزارع والعزب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية ثلاثة مشاريع تستهدف تسوية مئات آلاف الأمتار المربعة من الأراضي وأعمال دفان 180 قطعة أرض، وصيانة الطرق الترابية للعزب والمزارع القائمة، وذلك ضمن خطة الربع الأول للعام الجاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين درهم، ويتوقع إنجاز المشاريع خلال يوليو من العام المقبل، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشاريع الثلاثة أكثر من 62 %.

وتفصيلاً، تقوم إدارة محاجر تحميل المواد الترابية وإدارة وتنظيم مواد ناتج الحفر بأعمال تسوية مساحات قدرها (634,925) متراً مربعاً، بالإضافة إلى أعمال دفان وتسوية لعدد 180 قطعة أرض مخصصة كعزب ومزارع وأراضي سكنية، وصيانة الطرق الترابية المؤدية إلى عزب ومزارع المواطنين القائمة والتي بلغ إجمالي أطوالها (119,4) كيلو متراً.