«تدوير»: حريصون على رفع الوعي البيئي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: أن مناسبة «يوم الأرض العالمي»، شكلت الأساس الصلب لدى المنظومة العالمية على مدار خمسين عاماً، لتلتزم في إطلاق برامج ومبادرات فاعلة لحماية كوكب الأرض من التحديات البيئية، وتعزيز الوعي لدى كافة المجتمعات حول الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وقال: انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 للوصول إلى بيئة آمنة صحية ومستدامة، يحرص «تدوير» على إثراء أجندته السنوية بفعاليات وأنشطة توعوية مُبتكرة مرتبطة برسالة يوم الأرض، تتمثل جلها في رفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة أفراد المجتمع، ليكونوا شركاء حقيقيين في جهود حماية البيئة بكل مواردها الطبيعية من مظاهر التلوث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.