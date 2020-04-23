تعقيم جميع المناطق والمرافق في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن أعمال التعقيم تتم بشكل يومي منذ بدء البرنامج الوطني للتعقيم، بالتعاون مع مركز شرطة دبا الحصن الشامل وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19-)، حيث تم تعقيم جميع المناطق والمرافق باستخدام آليات ومعدات خاصة تحت إشراف كادر مؤهل ولديه الخبرة والكفاءة، وفق خطط علمية ومدروسة.

وبين أن عمليات التعقيم تركزت في 54 منطقة مختلفة في المدينة، وشارك فيها 50 عاملاً وفنياً متخصصاً، يستخدمون 20 آلة تعقيم أثناء عملهم، كما تم استهلاك نحو 2500 لتر من مواد التعقيم، وهي جميعها مواد صديقة للبيئة، مؤكداً أن عمليات التعقيم قد ركزت على المناطق الحيوية في المدينة.

وأشاد بتعاون جميع السكان في المدينة من مواطنين ومقيمين مع فرق التعقيم.