بلدية مدينة الشارقة تنظم 9571 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت بلدية مدينة الشارقة 9571 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت البلدية حرصها على تنظيم زيارات تفتيشية لمنافذ بيع المواد الغذائية ومختلف المنشآت الغذائية بصورة مستمرة للتأكد من تقيّدها بجميع الاشتراطات الصحية المطلوبة، التي تم وضعها وفق معايير واضحة لتغطّي جميع الجوانب كطرق التحضير والتجهيز والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، وحصولهم على بطاقات صحة مهنية تؤكّد خلوّهم من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وتدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، واشتراطات مهمة أخرى.